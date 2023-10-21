波音（Boeing）計劃於明年春季開始測試全3D列印的阿帕契（AH-64 Apache）攻擊直升機主旋翼系統當中的1個組件，可以縮短整體供應鏈和生產時間，這些零件原本都是鍛造零件，生產週期約需要1年，現在只需要大約9個小時即可完成，另外還有可以列印包含整台艾布蘭坦克車身的專案計畫，也是很有前瞻性。

據《防務新聞網》（Defense News）19日報導，美國陸軍年度會議上，波音和ASTRO America團隊展示了他們的第1個3D零件，一個主旋翼鏈結的組件，這個組件是透過位於伊利諾州，洛克島兵工廠（Rock Island Arsenal in Illinois）目前世界上最大的3D金屬列印機上所列印的。

由美國政府資助的非營利機構ASTRO獲得了美國陸軍地面車輛系統中心（Army’s Ground Vehicle Systems Center）的9500萬美元合約（約新台幣30.7億元）以提供工程支持，開發大尺寸、大規模零件的附加製造能力，包括坦克和其他作戰車輛的整個車身，以及其他原型零件，ASTRO工程師加耶戈斯（Emma Gallegos）如此解釋。

這個計畫被稱為聯合無縫車身計畫（Jointless Hull Project），其中包括1台足夠大的機器，可以列印整台M1艾布蘭坦克車身。

這個3D列印的主旋翼鏈結組件花了45分鐘來沉積6000系列的鋁合金，並花了8個小時來列印。根據波音全球服務的工程設計主管兼積層製造（Additive manufacturing）專家皮費爾（Andy Pfeiffer）的說法，傳統鍛造該零件的交貨期為一年。

皮費爾表示，波音計劃在2024年4月印刷與主旋翼系統相關的零件並對傳統鍛造的零件進行全尺寸疲勞測試。