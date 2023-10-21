曾國城20日以主持節目《一字千金 筆武大匯》，拿下第58屆金鐘獎節目類益智及實境節目主持人獎，是他第6座金鐘主持人獎。頒獎典禮結束當下，以外景節目《綜藝玩很大》入圍同獎項的吳宗憲，放話稱自己從來沒做過像曾國城的《一字千金》這麼輕鬆的節目，曾國城在慶功宴被問到這題，表示：「我們本來就不應該在同一類比。」

曾國城認為益智及實境兩類應分開，「我一直在講，益智跟實境節目是不一樣的，我這種節目在20年以前叫『社教節目』，本來就不應該在同一類，相較之下他一定比較苦，要拋頭顱灑熱血、淒風苦雨。」不過他也強調，雖然是棚內節目，但還是存在大不易的地方，「這麼好的節目題材，也不是每次入圍啊，不是每1集都一樣的，要把學習文字的枯燥、不討喜變得有趣，這幾個元素，我們做透了，8歲到80歲都可以看，我們的確是雅俗共賞。」

作為節目主持人，曾國城要跟製作團隊頻繁思考如何炒出一盤好菜，因節目是研究文字，要把關困難程度、一關慢慢比一關難，「要讓所有參與的人，無論什麼程度都能夠玩在一起，能夠學習、能夠挑戰。」主持了9年，他把固定流程、原始設定改變，每個環節設計的越來越俐落，前前後後發想過30個單元，一直變革去蕪存菁，「我們這麼辛苦，被他（吳宗憲）這麼一說，可能是他感受上的問題，我不會不服氣。」並再次強調兩個節目明顯就是不一樣的內容。

是否有調薪過？曾國城苦笑說：「別問了！」他解釋《一字千金》其實很花錢，雖然是棚內節目，但因為有特效，硬體設備動輒200至300萬，1集製作費落在40萬左右，但因為節目收視率還不錯，又有金鐘加持，他說如果電視台有增加預算，能加個8千、1萬就很開心了。