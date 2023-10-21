遺產往往是骨肉相殘鬧不和的最大原因。就有一個小兒子，確認了媽媽立下的遺囑中，要把房子給自己，認為可以不必再奮鬥，卻忽略了對父母的照護，導致母親決定改變主意，將房子繼承權改為大哥。

根據「好房網」報導，正業地政士聯合事務所所長鄭文在分享了自己經手過的案件。他表示，有對夫妻產下3子，老大、老二都出外打拚，有所成就，但因此鮮少回家，老三則是留在家中陪伴父母，於是便立下遺囑，要把房子過戶給老三，為了避免兄弟鬩牆，則是提前將遺囑內容告知三個孩子，他們也都同意父母決定。

未料老三從此態度丕變「不演了」，認為自己可以少奮鬥30年，開始對父母不耐煩，疏於照顧，之後更是無預警搬了出去，老大見狀搖頭，搬回家陪伴父母。

某天母親重病，在加護病房住了10天，幸虧逃過一劫。病情穩定後轉入普通病房，當下母親立刻聯絡地政士，要求更改遺囑，將房子的贈與從老三改為老大，也讓老三的少奮鬥30年美夢就此破碎。

鄭文在提醒，遺囑就算公證過，當事人依舊可以隨時提出更改，只是流程必須從頭跑一次。他提醒，別以為立好遺囑後，受贈人就可以直接躺平，而忽略了對父母的孝心。