吳宗憲、陳漢典、LuLu以《綜藝大熱門》奪下綜藝節目主持人獎，吳宗憲另一個入圍益智及實境節目主持人獎的節目《綜藝玩很大》卻槓龜，他先是在典禮後台暗酸以《一字千金》獲獎的曾國城，「我就從來沒做過那麼輕鬆的節目。」

後在慶功宴上吳宗憲才表示，益智節目和實境節目應該要分開評比，且這次入圍的實境節目主持人全槓龜，他語重心長地說：「要分開啊，《一字千金》就是不一樣的東西嘛。」聽到《綜藝玩很大》評審討論到第4輪才敗下來，位居第2，吳宗憲不以為然地說：「就算到16輪再敗下來也是輸啊。」

吳宗憲坦言滿難過的，對結果感到失望，且替子弟兵KID、坤達抱屈，「這節目要怎麼再努力？他（KID）右腳都撞柱子撞成這樣，我看了直接掉眼淚，太不忍心了，這沒得獎已經沒什麼好期待。」

KID沒得獎難掩失落，但沒有掉淚，反而是先前合作過的製作人上台領獎讓他覺得很感動。聽到《綜藝玩很大》位居第2，KID自嘲：「可惜耶，跟人氣獎一樣 都是第二高，老二哲學。」坤達和獎項失之交臂，但首次入圍已經很開心，沒得獎會影響在家地位？坤達甜回：「沒有影響，老婆在家等我。」也透露柯佳嬿有傳訊息關心他有沒有吃東西，擔心他參加典禮餓肚子。

被問到Energy是否會合體辦演唱會？坤達說不知道有這件事，因先前5566辦演唱會，有在舞台上替《飢餓遊戲》人氣獎拉票，坤達搞笑說：「如果有辦演唱會，我一定要在台上投人氣獎的票。」