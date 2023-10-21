吳宗憲在《綜藝大熱門》的慶功宴上宣布，今年是他最後一次參加金鐘獎，往後不會再參加，要像江蕙一樣，把舞台留給年輕好手，「我已經10年沒走紅毯，這是我最後一年服務大家，再得獎也沒有初次上舞台的激情。」

但他也刻意提起《飢餓遊戲》主持群5566在小巨蛋演唱會時替人氣獎拉票，「年輕人非常在意，我們輸了也非常開心啦，重要的是讓金鐘獎（給觀眾）投票投起來。」

陳漢典出道18年首次得獎，他在慶功宴上表示這時機點拿獎對他而言很重要 ：「18年了，要提醒自己不忘初心，這東西也可以鞭策我，可以繼續把它做到更好。」吳宗憲爆料每次錄《綜藝大熱門》都一直聽到陳漢典罵三字經，抱怨錄影錄到凌晨，「從今天開始他就不會再抱怨了。」

得獎會漲酬勞？吳宗憲搞笑喊話陳漢典和Lulu：「現在要共體時艱吧，而且你們每個人都想漲價，那我怎麼漲？」Lulu再度連莊主持人獎，掛保證酬勞不會漲價，「我是非常幸運的人，我在很有愛的環境工作，我們是家人，這10年我回家吃飯次數，都沒有比跟他們吃飯還多。」