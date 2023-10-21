北市南港一家米其林義式餐廳，因為客人遲到，不僅取消訂位，還沒收全額訂金7600元，氣得顧客投訴，事件引發網路熱議。對此消保官表示，餐廳的規定完全不合理，建議消費者提出申訴。

根據《ET新聞雲》報導，北市消保官龔千雅指出，依照民法規定，民眾遲到餐廳可以請求因延遲造成的損失，但不代表有權免除給付義務，或是直接沒收餐費，該餐廳作法已經違反消保法中的誠信原則及平等互惠原則，可以提出申訴，並用消保法第12條規定主張餐廳條款無效。

事實上這家米其林餐廳已非第一次發生消費糾紛，清一色都是訂位與態度問題。有網友指出，一行人到齊後其中一人去停車，店家因此拒絕出餐，還有人因為確診轉讓給朋友，也遭餐廳拒絕，稱非本人不得入內，訂金也因此被全額沒收；更有人只是反映餐點等待得比較久，就被嗆要趕時間去吃對面麥當勞。

對於消費糾紛，店家則是完全不予回應，但依然照常營業。