胡瓜率《最強綜藝秀》主持人賴慧如、吳怡霈與班底出席慶功宴，熊霓（右二）也參與，卻獨不見老婆丁柔安。（粘耿豪攝）

獲金鐘獎肯定的《最強綜藝秀》、《聽！台灣在唱歌》主持群出席民視金鐘慶功宴。（粘耿豪攝）

《聽！台灣在唱歌》主持人陳明章與蕭詩偉出席民視金鐘獎慶祝餐會。（粘耿豪攝）

賴慧如的老公劉家銘也出席民視金鐘慶功宴，第一時間恭喜愛妻。（粘耿豪攝）

民視《最強綜藝秀》擊敗勁敵，獲得金鐘58「綜藝節目獎」，主持人胡瓜、賴慧如、吳怡霈不僅率節目班底楊繡惠、啦啦隊女神熊霓等人走星光大道、出席頒獎典禮，20日深夜也一起出席慶功宴，；胡瓜之前被爆與熊霓互動密切，被傳將盯場的老婆丁柔安卻意外全程缺席，胡瓜解釋：「家裡有點事，明天有一場家人重要告別式，要處理一下，其他不多說。」

《最強綜藝秀》主持群、節目班底與獲得「自然科學及人文紀實節目主持人獎」的《聽！台灣在唱歌》主持人陳明章，與蕭詩偉一起出席民視金鐘獎慶祝餐會；熊霓日前也遭直擊一晚連續約會2男，空檔期間還抽空和一名男子視訊，看似桃花運不斷，她被問此時表示：「我有保留交友空間，也希望大家給我們一點空間，謝謝大家關心！」胡瓜被問是否會幫熊霓物色、過濾對象，則以「謝謝大家啦」低調帶過。

談及敲響金鐘的感覺，吳怡霈表示：「覺得非常開心，因為我新婚、慧如也新婚，稍早走紅毯就覺得節目很有機會拿獎，結果真的抱了最大獎！」

賴慧如說她原本沒那麼緊張，但宣布得獎名單時時心臟真的快跳出來，當聽到宣布節目得獎，「我整個眼淚流不住，衝去抱瓜哥！因為一路上為節目付出，真的滿辛苦，尤其瓜哥，每個禮拜錄影開會至少2、3次，就像製作人在台上說的，每周被罵，因為瓜哥要求完美，為了節目內容精彩，我們邀請全台灣最優秀的達人到節目表演、拍到最好，真的感謝瓜哥對節目付出，以及幕後團隊，很感謝你們！」她的新婚老公劉家銘也到慶功宴現場同樂。

胡瓜表示，除了主持人，一定是結合最佳的導演、製作等幕後團隊才會得這個節目獎，沒有一個節目屬於個人，所以他前兩天就跟製作單位說一定要把所有辛苦的藝人發到頒獎典禮一起來享受、走紅毯，因為除了達人之外，參與的藝人也都很辛苦，節目從鋼管、國標、魔術等，每一集都像是做特別節目，辛苦的付出終於讓評審看到，沒想到是最大獎的肯定，「很開心，團隊得獎比個人更重要！」

雖然節目已經停播3、4個月，胡瓜對此表示，「往年不也是很多得獎的節目都停掉了？」強調這節目真的花很多心思，他跟製作公司老闆都做到生病，兩個人脖子都轉不過來，「一樣的問題，壓力太大！所以整個人都繃緊，就跟我過去不會瘦的原因一樣」，他說這兩個月能狂瘦15公斤，是因為這是近年主持最少節目的時候，所以花很多時間看營養師，前兩年營養師不准他做重訓，要他瘦下來才可以訓練。

被問節目是否可能因得獎而捲土重來？胡瓜坦言：「 想，又害怕！就像做除夕特別節目，現在就要開始開會，會開得多、失誤就少，平時多準備，比賽才不會流淚，前置做好，節目才不會拖。其實做每個節目都辛苦。」

對於曾國城以《一字千金》打敗呼聲極高的《綜藝玩很大》，獲得益智及實境節目主持人獎，被吳宗憲開酸「從來沒做過那麼輕鬆的節目」，胡瓜表示：「沒有一件是主持輕鬆的！如果輕鬆做，節目也不可能做下去。」他舉例自己做達人秀，全球這麼多、還是會到盡頭，尤其在台灣做節目經費有限。

談到近期瘦到讓大家都很有感，胡瓜說，過去他靠不當減肥，看減肥的醫生會把你搞得跟生病一樣，但現在是健康瘦，絕對不會復胖，且持續在瘦，而且有在練肌肉，尤其他不斷喝水，可以一天喝4、5000CC的水，現在減肥不是靠意志力，而是意念。至於瘦下來被說像五月天阿信，他無奈表示：「請大家不要再開這種玩笑，我是他的前輩，哪有誰像誰？」

新婚的賴慧如則有老公現身慶功宴，「因為他知道我今天要喝酒、明天一早7點有外景通告，所以來接我。」被問做人進度？她說本來就沒這計劃，因為互相都已有小孩，生小孩不是他們目前第一規劃目標，且現在生，對彼此小孩都不公平，因為已經都為了工作沒時間陪小孩，兩人也都在衝事業，現階段就是先做好自己的事、投入工作。她覺得自己現在還年輕，應該可以等到30幾歲再說。 也坦言一直都有在避孕，但沒用保險套，並透露自己是不容易受孕體質，和前夫是沒避孕5個月才有這小孩，「緣分吧，有就有，沒有就算了」。