秋天來臨，日夜溫差明顯，容易引發心血管疾病。心臟出毛病時，有些警訊明顯，有些症狀模糊或不易察覺，後者可能需要好幾年方可明確診斷，然而往往導致病情拖延。英國醫師提出8個可能與心臟健康發生異狀有關卻容易忽略的徵兆，呼籲大眾提高警覺，以保萬無一失。

心臟是人體最重要的肌肉，經由血液把氧氣與養分送往全身器官與組織以維持生命，全天無休。英國《每日郵報》周五（20日）報導，英國心臟基金會（British Heart Foundation）資深心肺專科護理師喬達（Sindy Jodar）說，心臟疾病的許多症狀是「隱藏版」，亦即從外表看起來不若嚴重胸痛這類明顯症狀容易判別，等到表露出來時往往問題已嚴重許多或為時已晚。《每日郵報》彙整喬達與英國民營醫療機構Pall Mall Medical全科醫師卡漢（M Adil U Khan）提出的細微警訊，提醒大眾切莫忽視：

一、異常疲倦：卡漢說，非常忙碌、缺乏睡眠會產生疲憊感很正常，但如果疲憊感與勞累無關，就應該找醫師診斷，可別不當一回事，因為病因可能是貧血、病毒感染、心理健康、心臟問題等等，就醫檢查很重要。

心臟疾病有些病癥比較模糊難辨，應尋求醫療專業檢查與評估。

二、特定部位莫名輕微不適：卡漢說，下巴、頸部、背部、胃部的不適或疼痛可能與心臟問題有關，如果不適感屬於反常狀況或並未消退，求診為上。

三、異常浮腫：倘若腿部、腳踝特別浮腫，或者整個腹部於緣無故持續腫脹，卡漢提醒，不明原因的水腫可能是心臟衰竭的跡象。

四、嘔吐與窒息感：喬達說，每次出現噁心的感覺並非都代表身體出了嚴重的問題，但如果噁心感受伴隨其他疼痛發生，例如嚴重胸痛，就要有所警覺，這有可能是胃病，也可能有別的原因。如果經常出現噁心嘔吐感而且不確定原因出在哪，千萬別拖延，趕緊就醫。

突然昏厥代表身體有狀況，不應忽視，應該儘速就醫。（示意圖／Shutterstock）

五、暈倒：突然昏厥代表身體有狀況。卡漢說，如果暈倒或其他任何症狀成了問題，最好找醫師或心臟科專家尋求檢查，檢查項目可能會有心電圖、心臟超音波、壓力測試、血檢或其他更專業的測試或評估。

六、呼吸急促：喘不過氣絕非芝麻小事。卡漢強調，日常活動或休息時出現呼吸急促，都應該求診，倘若伴隨胸痛，即使疼痛並非特別嚴重，更要趕緊就醫，「輕微胸部不適也該檢查，有些人會誤以為是消化不良或肌肉疼痛。」

七、異常出汗：喬達說明，如果並未劇烈運動卻覺得很熱、身上濕黏或冒汗，就要注意；倘若伴隨胸痛就要儘速就醫檢查。

八、心率不規則：卡漢提醒，若感覺脈搏突然跳太快，應該就醫檢查。智慧手表可能會記錄到不規則的心率情況，也可觀察心率整體趨勢，尤其運動與休息之間的變化，但這些裝置不能取代醫療等級的監測與評估，任何症狀均應由醫療專業人士評估與診斷。