星宇航空線上旅展即日起展開，至11月17日止，凡在星宇航空官網、APP購買從台北出發的機票，可享全航線85折起。適用出發日期為2023年11月1日至2024年5月31日，詳見官網說明。

適用航線：洛杉磯、舊金山、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、仙台、熊本、名古屋、峴港、胡志明市、河內、檳城、吉隆坡、曼谷、清邁、新加坡、宿霧、馬尼拉、克拉克、澳門。

適用艙等：商務艙D、豪華經濟艙R/E、經濟艙L/V/S/N/Q。