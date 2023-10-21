金鐘58第一部分節目類頒獎典禮昨(20日)在國父紀念館舉行，《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、Lulu（黃路梓茵）拿下綜藝節目主持人獎，而綜藝節目獎則頒給《最強綜藝秀》。陳漢典終於破槓龜魔咒得到金鐘獎加持，他表示今年剛好是他出道的第18年，這個獎就像是他的成年禮物，並謝謝王偉忠、詹仁雄讓他進入演藝圈，同時對當年在《康熙來了》小S和蔡康永的提攜表達感謝。

小S對於陳漢典得獎也在臉書祝福：「恭喜漢典，我知道你非常想拿這個獎，很替你開心！祝你平安！」但很幽默截了一張陳漢典閉眼圖，符合綜藝人的本性，製造不少笑果。陳漢典看了小S的發文後不忘留言「謝謝S姐，愛妳喔，我先睡一下」，小S則幽默回應：「不急著醒來。」

有網友見狀便留言「我感覺他準備上台感謝兩位應該10年了！終於有機會！」蔡康永對此也親自寫下：「承您貴言，大家同喜！」也有不少星友陶晶瑩、楊繡惠、詹惟中、施名帥、郭彥均、王傳一紛紛在陳漢典臉書道恭喜。