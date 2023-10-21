近日有不少網友討論必勝客與達美樂披薩的差別，一名男網友表示，他分別在這2間連鎖披薩店工作過，看到忍不住手癢分享一下冷知識，首先必勝客與達美樂的披薩大小真的有差；不同種類的餅皮是用不同麵團製作的；不管哪間店賣最好的口味都是「夏威夷披薩」，引起網友討論。

一名男網友日前在Dcard上分享，近日看到不少人討論達美樂與必勝客的差距，而他剛好在2間店都打工過，因此決定來分享這幾年工作知道的冷知識。首先披薩的大小真的不一樣，必勝客的大披薩比達美樂的大披薩還要大；必勝客的小披薩等於達美樂的中披薩；必勝客的個人披薩大於達美樂的個人披薩。

男網友表示，不同種類的餅皮，不僅厚度不一樣，其實麵團也不一樣，很多人以為是同一個麵團，然後壓扁一點就是薄皮、壓鬆一點就是厚皮，但沒有那個簡單，薄脆餅皮的麵團水量較少，通常比較乾，需要手工壓制，比起鬆厚餅皮更費工。

男網友指出，不管是達美樂還是必勝客，這2間披薩店賣最好的口味都是「夏威夷披薩」，雖然網路上常有人嫌棄夏威夷披薩很噁心，但是以他的工作經驗來說，夏威夷披薩真的賣最好，感覺已經深入台灣人的血液，也讓他懷疑網上撻伐夏威夷披薩的人是不是都是跟風反串的居多。

貼文引起網友熱議，「夏威夷最厲害的就是解膩的鳳梨」、「大小居然有差喔！我以為這種東西他們老早就講好了」、「夏威夷不意外，幾乎每次都必點」、「奇怪的知識增加了」、「買了20幾年都不知道2家的披薩大小有這樣的差異」。