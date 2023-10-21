2024總統大選在野整合進度，遲未撥雲見日，卡在幕僚這關，外界呼籲雙方主帥應見面直球對決。國民黨立委王鴻薇昨(20日)接受《中天新聞》專訪時指出，合不合的第一個原則是，請要快刀斬亂麻，根本不合就不要歹戲拖棚；第二，買賣不成仁義在。

王鴻薇指出，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰、民眾黨總參選人柯文哲的競選總幹事黃珊珊的「黃金」組合，讓大家有很多期待，後來雙方越講越不對盤，且2人被認為是鷹派人選，這些都會增加藍白合作的阻力；但她也認為，這2人名字不會印在選票上，民眾不用因為對他們的喜好或懷疑，阻礙藍白合作的善意，現在大家講說讓主帥來談，也就是柯、侯坐下來談，國民黨主席朱立倫也需要一起談，因為雙方合作基礎是要組聯合政府，還要合作立委選舉，不管是哪一個，當然就會需要有主席進來談。

王鴻薇認為，確實侯、柯有談比沒談好，雙方主帥見面、主席也一起見面，把事情談開了，合不合的第一個原則是，請要快刀斬亂麻，根本不合就不要歹戲拖棚，不然兩邊支持者都失望；第二，買賣不成仁義在，合作不是分贓，重點是要下架民進黨、政黨輪替，不合作也不能吵架。