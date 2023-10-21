國道三號南下414.3公里處、竹田路段，昨（20）日晚間9時30分許發生一起嚴重連環撞車禍，其中1名2個月大的嬰兒疑似遭拋飛車外，當場失去呼吸心跳，經緊急送醫後急救無效；另名50歲女性也意識昏迷。目前事故造成1死4傷，詳細肇事原因及責任歸屬仍待警方進一步釐清。

屏東消防局指出，20日晚間21時32分，國道3號南下414.3公里處，發生多車連環車禍，立即派遣竹田、萬丹、麟洛、潮州等分隊，共計5車10人前往救援。

警消表示，潮州救護車載送1名2個月大的嬰兒送往東港安泰醫院搶救，嬰兒呈現OHCA狀態，經送醫搶救後仍宣告不治；麟洛救護車則載送1名約50歲的女性至潮州安泰醫院救治，該女左腳開放性骨折，意識昏迷。

另，竹田救護車載送1名4歲男孩至屏基救治，男孩頭後方有撕裂傷，所幸意識清楚；萬丹救護車載送2名傷者至屏東榮總救治，分別為32歲男性、43歲女性，意識皆清楚，目前該起連環車禍共造成1死4傷。