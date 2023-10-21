長輩圖一直是日常生活中常見，卻又匪夷所思的網路現象，顧名思義即所謂網路圖片版的「問候語」又或「靜思語」，其中大部分圖樣又印著佛祖蓮花，由於太過老土，為此長輩向年輕人用Line傳送該圖時常遭到嘲笑。一名網友日前卻於《爆料公社》發文表示，「以前超煩長輩圖，現在覺得有一種人比早安圖更煩！ 」

根據該名網友匿名發文指出，他表示曾一度以為訊息接收長輩圖已然倍感困擾，未料現在卻發現有一種人比早安圖更惱人。他對此強調，就是有一種人很愛傳一堆根本看不懂或沒興趣的資訊、圖片、觀點，一次傳20則以上，內容看不懂就算了，對方反倒自以為出於善意地教育你，試圖幫你觀念導正。

網友進一步說明，這一類人所傳送的訊息，範圍涵蓋外太空到內子宮，從虛擬貨幣、美股、AI、商業週刊、老高與小茉、生活智慧、以色列戰爭等新聞資訊一一皆傳。網友也稱，一開始還想著禮貌性回覆，結果卻似乎按到開關，一人抵千軍萬馬，一個人一天可傳上百則訊息，「我快瘋了對方是，客戶沒辦法封鎖，各位大神，有什麼好辦法嗎？」

該文一經曝光，網民也紛紛湧入留言回應：「十倍奉還長輩圖，對方就知道有多煩人了 」、「那種我一律已讀不回」、「都是實用的知識，我收到會很高興，比垃圾早安圖好多了」、「以其人之道，還治其人之身，傳的比他多就好了」。

不過也有網友逆風表示，「以後你的line沒人傳了，忽略久了，你就知道，原來你在別人心中已經變的不重要了」、「到一定年紀就知道只是讓人知道你還活著」、「我好懷念我爸爸的長輩圖，我爸爸住院時少了長輩圖，很多他的朋友都打電話來關心，因為這是老人家報平安的方式」。