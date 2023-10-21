太空人從系列賽0比2落後奮起直追，在客場3連戰中拿下2場，關鍵G5天王山戰役，太空人又是先得分的一方，儘管遊騎兵6局下半靠著賈西亞（Adolis Garcia）逆轉三分彈，炮打太空人王牌韋藍德（Justin Verlander），9局上「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）同樣回敬三分炮，並守住遊騎兵下個半局反撲，在系列賽最後一場客場奪回主導權，以5比4拿下勝利，也奪聽牌優勢，接下來將在主場力拼前進世界大賽。

太空人努力爭取系列賽領先優勢，打線仍然充滿活力，首局遊騎兵先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）只用兩顆球就解決太空人前兩棒，擔綱第3棒的布瑞格曼（Alex Bregman）同樣只看3顆球，不過把該打席最後一球轟往左外野看台形成陽春彈，太空人客場連3戰都是先馳得點的球隊。

太空人王牌韋藍德前4局宰制遊騎兵打線，只讓對方擠出1支零星安打，不過離開中心棒次調往第7棒的洛威（Nathaniel Lowe）似乎將壓力釋放，5局下半扛出左外野方向陽春炮，替遊騎兵注入一劑強心針，5局打完雙方1比1戰平。

蒙哥馬利在6局上出現狀況，投出保送再遭安打攻佔得點圈，阿布瑞尤（Jose Abreu）安打再次讓太空人超前，遊騎兵果斷換投收到成效，滿壘時連抓兩個出局數成功止血。下個半局輪到遊騎兵打線展開反攻，席格（Corey Seager）、卡特（Evan Carter）連袂出擊，形成二三壘有人，賈西亞（Adolis Garcia）逮中韋藍德內角速球轟出逆轉3分炮，也是遊騎兵系列賽首次在主場取得領先。

8局下遊騎兵原有繼續添得分數的機會，賈西亞遭觸身球後引發板凳衝突，太空人教頭貝克（Dusty Baker）和賈西亞雙雙遭驅逐，遊騎兵接下來3位打者都被解決無功而返。太空人9上最後反攻，遊騎兵守護神雷克勒（Jose Leclerc）慘遭「客場王」艾爾圖維毒手，幫助太空人取得第2度超前，9下遊騎兵同樣以一二壘有人開場，只不過最後以兩個飛球出局及三振收場。