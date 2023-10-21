第58屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮今晚隆重登場。（圖／金鐘獎 Golden Bell Awards臉書）

第58屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮完滿落幕，緊接著今晚登場的是「戲劇類」頒獎典禮，星光大道由擁有豐富紅毯經驗的楊小黎，搭配首次主持的蔡昌憲，典禮則由鍾欣凌獨挑大梁，典禮開始前，究竟還有那些亮點值得注意，《中時新聞網》帶您一同瞧瞧。

一、賴佩霞人生如戲 角逐《最佳女配角》獎

賴佩霞今晚角逐金鐘「迷你劇集（電視電影）女配角獎」。（圖／中時資料照）

金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮最大亮點，莫過於入圍14項大獎的職人劇《人選之人—造浪者》，以此劇入圍《金鐘獎最佳女配角》的賴佩霞，可以說是人生如戲，上個月決定與郭台銘搭檔投入2024總統大選，今晚是否能如同戲劇結局般勝出，絕對是全場關注焦點。

二、金鐘「戲劇類」男主角、男配角死亡之組激戰

金鐘「戲劇類」男主角呈現死亡之組激戰。（圖／中時資料照片）

金鐘戲劇類男主角堪稱死亡名單，入圍者一字排開有姚淳耀、薛仕凌、吳慷仁、李銘忠、蔡昌憲，此外，《模仿犯》有吳慷仁與姚淳耀雙入圍，《台灣犯罪故事》則是李銘忠與薛仕凌強碰，不到揭曉那刻絕對不知道獎落誰家，至於「戲劇節目女主角獎」也是競爭激烈，由高慧君、蔡淑臻、安心亞、林予晞，以及桂綸鎂共同角逐視后頭銜。

三、 4大獎項由同劇演員廝殺角逐

《人選之人-造浪者》蔡亘晏和賴佩霞共同角逐「迷你劇集（電視電影）女配角獎」。（圖／中時資料照片）

本屆金鐘獎「戲劇類」有4獎項出現同劇演員互相角逐的激烈戰況，像是《模仿犯》由吳慷仁和姚淳耀角逐視帝，同劇的庹宗華和陳博正，以及《我願意》的楊大正、鄒承恩，則是角逐男配角獎，

「迷你劇（電視電影）男配角獎」，則是由《人選之人-造浪者》卜學亮和戴立忍競爭獎項，「迷你劇集（電視電影）女配角獎」則是由《人選之人-造浪者》蔡亘晏和賴佩霞廝殺。

四、金曲歌后彭佳慧獻唱、范宸菲合體劇團音樂劇呈現導演辛酸

彭佳慧今晚登金鐘頒獎典禮獻唱。（圖／中時資料照片）

今年金鐘表演橋段一樣話題十足，「戲劇原創歌曲」由三金常客陳建騏編曲，金曲歌后彭佳慧獻唱最具代表性的5首曲目，「向導演致敬」由去年入圍視后的范宸菲合體「 Sonicues躍演劇團」，以音樂劇方式呈現「導演」與工作人員的互動，強調「導演」在戲劇中的辛勞與重要性

五、已故資深演員丁強獲特別貢獻獎

已故資深演員丁強獲特別貢獻獎，由遺孀李璇代領。（圖／中時資料照片）

資深演員丁強出道60年，演出多部膾炙人口的影視作品，不過這位一代戲骨於今年1月病逝，享壽86歲，同為演員的遺孀李璇，將幫帶祂代領《特別貢獻獎》，先前受訪時表示感謝製作人陳慧玲幫忙，讓她能代表丁強再次上台，也謝謝所有推薦的朋友，至於其他感言則是上台再說。