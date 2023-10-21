勇士前鋒伊戈達拉21日正式宣告退役，2004年第9順位進入NBA的他，19年職業生涯拿過4次總冠軍，且在2015年奪下總冠軍賽MVP，這些成就都在勇士完成，他在上季就公開說過即將迎來生涯最後一季，在宣告退役之後，他將專心擔任創業投資者。

「現在是退役的正確時機，是時候回歸家庭了，」伊戈達拉表示，「我兒子16歲了，我還有兩個女兒，我期待在他們非常重要的時刻陪伴他們成長，我知道我還可以打球，但身體已經沒辦法承擔那麼多了，我認為打球的那些時光很美好，現在是時候往前看了。」

伊戈達拉更特別提到自己勇士隊友史蒂芬柯瑞，「他很顯然在我心裡占有很重要的位置，他一直是我的兄弟，老實講，我一直都把所有功勞(在勇士奪下4次總冠軍)都歸功於柯瑞。」在伊戈達拉退休之後，湖人「小皇帝」詹姆斯也成當前聯盟最老球員。

勇士老闆喬拉科布也在今天確認，將會退役伊戈達拉的勇士9號球衣，「伊戈達拉是勇士奪下4冠的重要組成部分，我們很期待未來某個時間點，把他的9號球衣高掛在大通中心球館上空。」