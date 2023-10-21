中國社科院俄羅斯東歐中亞所研究員張弘21日在大陸《環球時報》撰文指出，自烏克蘭危機爆發以來，俄羅斯外交「向東看」戰略逐漸成型，將發展與亞太地區主要經濟體，特別是提升與中國經貿合作品質和規模做為重要的對外經濟目標之一。俄羅斯的「向東看」戰略不僅鞏固了中俄戰略夥伴關係，也能在一定程度上促進兩國經貿合作擴容提質。

張弘表示，俄羅斯積極推進「向東看」戰略在剛閉幕的第三屆一帶一路高峰論壇上也得到了印證。俄羅斯總統普丁在出席論壇開幕式時表示一帶一路倡議與各地區的一體化進程非常契合，也與俄羅斯致力於建立「合作與互動」的大歐亞夥伴關係倡議一致。俄羅斯正在大力發展本國的交通基礎設施，俄方邀請感興趣的國家參與北方航道的開發。北方航道，或稱北極航道，是俄羅斯遠東部分與俄羅斯歐洲部分之間最短的海上航線，也是歐洲與亞洲之間最短的線路。

張弘分析，中俄經貿合作規模和品質正在穩步提高，合作領域涉及貿易、產業、農業、物流、基礎設施等國民經濟各個領域。俄羅斯計畫發展西伯利亞和遠東地區的物流基礎設施，以此密切與中國的經濟聯繫。預計未來雙方將會在公路、鐵路、港口和管道建設方面進行更密切的合作。俄羅斯的「向東看」戰略對中俄經貿合作發展具有重要意義。

首先，國際格局劇變促使俄羅斯在經濟上加大實施「向東看」戰略的力度。自2014年的克里米亞危機爆發以來，美西方對俄羅斯實施了一系列外交施壓和經濟制裁。 2022年的烏克蘭危機導致俄羅斯與西方關係破裂，西方關閉了與俄羅斯經濟合作的大門，從能源到晶片，從金融服務到商品物流，以美國為首的西方對俄實施了全面的經濟脫鉤。國際格局的深刻變化是導致俄羅斯「向東看」的根本原因，也是促使俄羅斯將對外經貿合作重心轉向亞太地區的關鍵因素。

其次，發展壓力促使俄羅斯加大經濟「向東看」力度。「向東看」不僅是外交戰略，也是振興俄羅斯經濟的發展戰略。普丁在出席一帶一路峰會期間頻繁與亞太國家領導人互動，顯示出俄羅斯對經濟高速增長的亞太經濟圈有著濃厚的興趣。近兩年，由於烏克蘭危機，美西方對俄實施了全面的經濟制裁，導致俄羅斯金融體系、能源出口和產業發展都承受了較大的壓力。為了適應新的國際經濟環境，莫斯科加快改變經濟合作方向，將主要夥伴從過去的歐盟轉向現在的亞太市場。當地時間10月19日，俄羅斯天然氣工業股份公司宣布與中國石油天然氣集團有限公司簽署了《東線天然氣購銷協定附加協議》，以便在2023年底前向中國增加俄羅斯天然氣供應量。專案達成後，中俄天然氣貿易規模每年總計將達到480億立方米，這將填補俄羅斯失去的歐洲市場占比。

俄羅斯提出開發遠東基礎設施和礦產資源就是要發揮自身的資源優勢和區位優勢，將俄羅斯在歐亞大陸橋和北極航道上的物流優勢轉化為經濟利益和區域影響力，在亞太經濟圈中爭取有利的市場地位。

第三，良好的中俄互信為俄羅斯「向東看」提供了堅實的政治支持。中國和俄羅斯互為最大的鄰國，兩國有著較為穩固的友好關係，在雙邊和區域經濟合作中互相支援。俄羅斯從東西方平衡外交轉向「向東看」戰略很大程度上是因為與西方無法達成共識。成熟穩定的中俄關係是俄羅斯在經濟上「向東看」的重要政治條件，與中國合作開發遠東地區在俄羅斯「向東看」戰略中占據著重要的地位，中俄經貿合作在雙邊和地區經濟合作層面都具有一定的示範效應。

俄羅斯經濟「向東看」戰略有自身特殊的發展邏輯，也體現出了世界正在經歷的百年未有之大變局。對於每一個身處其中的國家而言，這可能既是挑戰也是發展機遇。複雜的國際政治格局和特殊的市場環境都預示著前路漫漫，各方需要認真面對。而具體到中俄未來的經貿合作，需要做好更充分準備，對接好俄羅斯的「向東看」戰略。