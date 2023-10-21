新官上任三把火。23歲林姓男子因詐欺、偽證等案於法務部矯正署臺北監獄服刑，今年1月間，曾姓主任管理員「新官上任」，在獄中樹立新規定，林男因不滿自身利益恐受影響，竟在工廠上工之際，徒手狂毆曾姓主任臉部，最終再度吃上官司。法官依犯傷害罪，處有期徒刑9月。

據判決書指出，林男前為法務部矯正署臺北監獄的受刑人，今年1月16日下午1時44分許，在北監17工廠內，因對於新任曾姓主任管理員樹立的新規定不滿，認恐影響其利益，明知曾男為依法執行職務之公務員，竟徒手毆打曾頭、臉部5至6下，致其受左上眼瞼縫合約1.5公分裂傷、左臉挫傷等傷害，案經北監告發及曾男告訴偵辦。

法官審酌林男於曾姓主任管理員依法執行職務時，以徒手毆打之強暴方式，妨害曾男執行職務，更使其受有傷害，林男所為漠視公權力之執行、藐視國家法秩序之規範，並危及值勤公務員之身體安全，對於社會公共秩序及值勤公務員之人身安全影響甚鉅，顯然欠缺法治意識，所為應予非難。

法官考量其犯後坦承犯行，但迄今未賠償曾姓主任損害之犯後態度，依犯傷害罪，處有期徒刑9月。