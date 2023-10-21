大陸山東地區一名女子與男友分手後，2人變成好朋友，近日她去參加前男友的婚禮，結束的時候對方送來一個紅包，她打開一看裡面只有一把梳子，卻讓她當場淚崩，也引發網友討論，不少人急問「梳子的涵義是啥？」

根據《網易新聞》報導，大陸山東一名女子與前男友交往3年，因個性不合分手，之後兩人維持朋友身分，分開1年多仍然保持聯繫，即便男方被家裡安排相親，也都毫不避諱告知前女友，如今要結婚了，也邀請前女友來參加，而女子本身也覺得沒什麼，因此就大方的出席了婚禮，祝福對方能幸福。

女子表示，婚禮結束前男友塞給她一個紅包，而她看到紅包袋上面寫著「百裡挑一，確認過眼神，遇到對的人。」裡面則放著一把梳子，讓她當場淚崩。

女子將故事分享到網路上以後，引起網友們討論，不少人猜測送梳子的意思，「不懂什麼意思？好聚好散不好嗎？」、「是想要與你白頭偕老的意思嗎」、「送梳子是指已經疏遠了的意思嗎」、「有沒有人能解釋一下梳子的涵義」。

而在華人文化中，梳子的涵義有3個，一個是思念；一個是愛情；另一個則是美好的祝願。在古代男生送梳子給女生，是希望能幫對方解決煩惱，也是想藉此表達愛意，除此之外也是祝福對方能有美好的未來。

女子後來也說，當年2人吵架以後，因為個性都很好強，誰都沒有拉下臉來挽回，後來就漸漸變成了朋友，曾經她也有想過重新在一起，但又怕連朋友都做不成，事到如今她才明白對方的心意，但一切都晚了。