（影片 / 新北市警察局提供）

參訓學員可針對課目進行人車盤查、搜索、攻堅、尋找掩護等訓練，體驗戰場實況，磨練戰技。（圖 / 新北市警察局提供）

訓練場地於台灣CQB俱樂部北區特訓中心。（圖 / 新北市警察局提供）

新北市警局（16）日迎來252名警大及警專畢業生，為近年來分發最多新生的一年，局長廖訓誠特別指示為新人辦理兩天涵蓋警察執勤技能、專業知能、風紀課題及性平研習的職前講習，引導新人們在進入職場的第一步有清楚的學習方向及自我賦能的心理建設。

為期兩天的職前講習時間雖有限，新北市警局以「手把手」的訓練方式，由教官團隊設計「人車臨檢盤查實務」、「取締酒駕執勤技巧」、「拋射式電擊器及防護型噴霧器操作」及「執法基礎戰術介紹（戰術三寶）」等警技操作指導新人們快速適應街頭高強度的挑戰外，訓練場地並移至臺灣CQB俱樂部北區特訓中心，此為歷次辦理新進人員職前講習之創舉。該場地占地千餘坪，內含家屋、小客車、公車亭等擬真設施，參訓學員不僅可在此處實施限制空間戰鬥（CQB）演練，更可針對課目進行人車盤查、搜索、攻堅、尋找掩護等訓練，體驗戰場實況，磨練戰技。

（圖 / 新北市警察局提供）

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分發至三重分局重陽所，簡佑奇表示，教官在特訓中心教授盤查臨檢技巧，與學校所學可同步接軌，甚至更進階；永和分局秀朗所林振綸表示，教官對清槍流程的見解「愈簡單的事情愈要做好，危險的事情要時刻注意」很有感；淡水分局中山路所薛天喜也表示，對盤查人車的訓練很有收獲，自己實際操作過特別有感，對未來執勤會更求精進。

板橋分局後埔派出所邱緒昌則表示，在警專讀書期間，曾想過自己要成為一名佛系還是戰警，現在正式分發心裡有股警察魂，但師父曾說過：「我們是要幫助別人，而不是讓自己受傷或讓自己的家人擔心，如果能把自己的安全做好，這樣就是個稱職的好警察！」，邱員期許自己有堅定的道德觀念、卓越的溝通技巧和執行力，培養處事應對進退能力，進而做到守護社會的安全與秩序。

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本次學科講習特別邀請擔任警政署「自媒體多元整合行銷團隊~IG反詐尖兵」，擁有1.7萬粉絲追蹤數的三重分局長泰派出所警員黃順吉以「警言慎行 行俠仗義」為主題，分享他高中畢業只差一分考上台藝大戲劇系，一心想當演員的扼腕，及後來低分考上警專，擔任基層員警8年，以榜首成績考取警察大學二年制刑事警察學系，結訓等待分發擔任巡官的從警心得。

綽號「阿吉」的黃順吉在演講一開始就以「千萬不要背對馬路」破題，提醒所有新手們，最高強的功夫永遠以「安全」奠基礎，並笑說畢業剛開始的前三年，幾乎都在上班等下班，忽然警醒自己應該要有所長進，以「秉持著不做不會怎麼樣，做了要很不一樣」的信念開始投入跑專案、調通聯、寫偵查報告，累積專業能力及從工作中獲得成就感。

黃員曾參加過電視節目「一日派出所:木曜4超玩」、「警察故事防身演講」、「今晚開讚吧：玩命關頭篇」等多個節目宣講，磨練自己的溝通演說能力，目前亦為實戰格鬥、綜合武術教練、中華民國跆拳道協會C級教練及裁判、中華民國健身運動協會體適能健身C級指導員，勤餘更經常參加士林扶輪社公益活動，至社區學校演講，宣導防詐反毒及青少年成長等議題。

阿吉以自己9年前也是「什麼都不懂的菜鳥」，到「找到自己在單位裡的定位-鑽研深究-開發其他專業-分享後進讓環境更好」，勉勵學弟們，開口溝通溫柔對待世界，該友善時就伸出援手，善用法律保護自己，「不要羨慕別人花開得早，要讓自己花開得好」。

（圖 / 新北市警察局提供）

新北市警局幅員遼闊，轄區人口數與警民比高居全國之冠，員警勤務相當繁重，局長期勉新進同仁以正確的態度面對「學習的寶山」，努力學習各項專業技能。為期兩個月的實務訓練期，期許大家追隨師父們認真學習，建立「做中問」、「做中學」的思維與習慣，成就自己最初從警的願想，共同讓新北市的治安防護力更上一層樓，踐行「專業、紀律、團隊」理念，與所有新北伙伴共同打造安居安全的新北幸福城市。