財團法人台灣民意基金會今(21)日公布第3次「 國人是否樂見民進黨2024完全執政」民調，因民進黨總統候選人賴清德年初即喊出「總統當選，國會過半」，希望延續民進黨八年完全執政，民意基金會盼透過3次調查可以較清楚地瞭解台灣選民的意向與變化，然而最新調查相當震撼，20歲以上台灣人中，有五成九不支持民進黨2024繼續完全執政。民意基金會表示，民進黨的美夢即將破碎。

所謂的完全執政，定義為 「 總統當選、立委過半」，也就是指同時掌控行政權跟立法權 。民意基金會在本月15日到17日三天發起民調，提出「民進黨希望明年總統當選，國會過半，繼續完全執政。請問您支不支持？」結果發現僅有15.8%非常支持、15.8%還算支持、23.5%不太支持、35.5%一點也不支持、8.7%沒意見、0.7%不知道、拒答。對上述數據進一步分析，二十歲以上台灣人中，五成九不支持民進黨繼續完全執政、僅三成二支持，不支持者比支持者多了27個百分點。

民意基金會分析，與8月份的相同民調相比，可清楚地發現，支持民進黨2024「總統當選，國會過半」的人減少12.9個百分點，不支持的人也增加12.9個百分點。一來一往，使得不支持者比支持者多 27.4個百分點，從競選角度來看，近乎是一個天文數字，一個百分點約為19.3萬選民，等於民進黨在兩個月中流失250萬人支持、並新增了250萬個潛在敵視者。民意基金會直呼「嘆為觀止」。

值得注意的是，民意基金會提到，從族群角度來看，不分族群，多數都不支持民進黨明年「總統當選，國會過半」；而從6都16縣市的情況進行分析， 每一個區域都呈現多數不支持民進黨明年「總統當選，國會過半」，包括民進黨大本營台南市與高雄市，換言之，民進黨此刻正處於遍地烽火、全面淪陷狀態。 台南市四成八不支持，三成八支持；高雄市，四成九不支持，四成一支持；其他16縣市平均，六成不支持，三成支持。

民意基金會表示，該民調發現傳達了一個清楚且重要的訊息，那就是近六成台灣選民拒絕民進黨再一次完全執政。講白一點就是近六成選民說「夠了，請民進黨別再完全執政了」。這樣的民意傾向，強烈暗示民進黨明年「總統當選，國會過半」的美夢即將破碎，如果選民不改變心意的話 。

此民調對象為全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-frame random sampling），市話佔70%，手機佔 30%。有效樣本達1080人，其中市話760人，手機320人；在95%信心水準下抽樣誤差約為正負 2.98 個百分點。同時依內政部最新人 口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會（TPOF）。