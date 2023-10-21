藍白合陷僵局，令許多人焦慮，中廣董事長趙少康昨（20）日建議國民黨接受民眾黨提出的全民調決定總統人選，但無論民調誰贏，組閣權都是國民黨、侯友宜，而侯也能自己當行政院長。對此，資深媒體人陳揮文感嘆，這是哪門子的戰鬥藍？
針對藍白合演變成藍白鬥，趙少康昨指出，老百姓已經看得很厭煩，雙方應各忍讓一步，最大目標是下架民進黨。趙少康建議國民黨委屈一點，接受民眾黨提出的全民調來決定總統人選，但民調怎麼做、手機抽樣佔比多少，要請專家來談，且不管民調誰輸誰贏，組閣權都是國民黨、侯友宜，「國民黨擁有組閣權，可以是侯友宜自己當行政院長，或是推薦別人當」。
對此，陳揮文昨在臉書指出，前陣子趙少康才說侯友宜不可能當副手，如今侯友宜位置卻從總統候選人、副總統候選人，甚至是行政院長。
陳揮文感嘆表示，前高雄市長韓國瑜日前在戰鬥藍記者會上還慷慨激昂的說「一不偷、二不搶，打造光榮國民黨」，如今，堂堂國民黨正副總統恐將拱手讓人，這是哪門子的戰鬥藍？
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