6名來自台東的原住民違法在苗栗市後龍溪網魚，警方當場查扣半桶吳郭魚。（讀者提提供／謝明俊苗栗傳真）

6名來自台東的原住民違法在苗栗市後龍溪網魚，警方當場查扣漁網。（讀者提提供／謝明俊苗栗傳真）

一群來自台東的原住民，受雇在苗栗鐵道園區工地工作，20日休假相約到苗栗市龜山大橋附近後龍溪撒網捕撈吳郭魚打牙祭，卻引來民眾向警方檢舉，苗栗警分局員警到場表示要依漁業法查辦，原住民不解抗議，「在台東都可以捕魚，怎麼來到苗栗就不可以？」員警耐心解釋，原來後龍溪屬保育河川，只能用釣竿釣，不能用漁網，這群原住民無奈只能接受罰款處分。

20日上午，苗栗警分局接獲民眾報案，苗栗市龜山大橋附近後龍溪畔，有6位民眾撒網捕魚，警方獲報後立即前往現場，發現一群人正好揹著魚網提著魚貨準備離去，員警上前盤查，並要求打開休旅車後行李箱，當場查獲魚網以及半桶吳郭魚。

員警當場告知民眾已違反漁業法，要移送縣政府農業處裁罰，民眾當場驚呼「在他們台東家鄉，這時候是捕魚狩獵季節，都可以捕魚的，為何來到苗栗就不行？」

原來這6名民眾都是來自台東的原住民，因受雇苗栗鐵道園區工程包商，離鄉背井來到苗栗打工，20日剛好工地休息，因閒著沒事，加上隔天正好有親友要訂婚，才想抓一些魚打打牙祭，不知道這樣也會違法。

員警耐心解釋，苗栗縣後龍溪是保育河川，所以只允許用釣竿釣魚，不能用漁魚網捕魚，員警隨後將6人連同漁網魚貨一併帶回派出所偵詢，詢後依違反漁業法函送苗栗縣政府裁罰。

苗栗縣政府農業處表示，後龍溪自2011年開始就列入保育河川，依漁業法第４４條第１項第4款規定，苗栗縣政府已公告嚴禁毒魚、電魚、和網魚，違反者將處行為人3萬元以上15萬元以下罰鍰。