兩岸關係陷入兵凶戰危，明年起94年次的役男，役期恢復為1年，教育部甚至還推出「3年念大學，1年服兵役」的「3+1」方案因應。退役中將帥化民昨(20日)在中視節目《庶民大頭家》中直言，扣掉周休二日，今天哪個指揮官敢不放假?加上莒光日、訓練中心約70、80天，到部隊還有幾天?「我的天啊」。

義務役役期明年元旦起延長為1年，預估徵集9000多位役男入營，該批役男原規畫編在守備部隊，但因三軍主戰兵力的編現比都不及8成，海軍陸戰隊與陸軍戰鬥部隊都希望爭取補充至戰鬥部隊，因此1年期義務役男上戰場並非不可能。行政院長陳建仁16日則是強調，義務役兵員仍以守備部隊為主，是否於主戰部隊服役，則看個人專業與意願。

帥化民在節目中指出，步槍不管打幾發，都不是現在戰場上的殺敵主要器具，重點是砲兵、飛機、炸彈、火箭，才是殲滅敵人重要武器，人去，除了擋子彈還能幹嘛?延長兵役沒有好處，根本不肯用心募兵、對待軍人不好、待遇也是，誰為你賣命?還有外援部分，美國援助烏克蘭、以色列都不夠，台灣哪裡分一杯羹?