新華社21日報導，中國裁軍大使沈健當地時間20日出席第78屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會會議，全面闡述中方在外太空安全問題上的政策主張，指摘個別國家謀求主導外太空，嚴重破壞全球戰略穩定

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沈健強調，維護外太空持久和平與安全，關乎各國安全、發展和繁榮，攸關全人類福祉。各國應秉持共同、綜合、合作、可持續的安全理念，致力於確保外太空和平利用性質，確保各國和平探索利用外太空的權利得到充分保障，推動在外太空領域構建人類命運共同體。

沈健說，個別國家執迷大國競爭和冷戰思維，謀求主導外太空，將外太空界定為「作戰疆域」，加快外太空軍力建設，構築外太空軍事同盟，甚至計畫在外太空部署反導武器，嚴重威脅外太空安全，嚴重破壞全球戰略穩定，持續加劇外太空軍備競賽風險。

沈健表示，維護外太空安全應堅持推進防止外太空軍備競賽國際法律文書談判，統籌外太空安全國際治理。談判防止外太空軍備競賽國際法律文書是維護外太空安全的根本之道，聯大架構下相關努力應聚焦這一根本路徑，而不是分散甚至替代相關努力。中方期待各方堅持真正的多邊主義，統籌考量不同倡議主張，真正形成有效合力，推動早日談判達成外太空軍控法律文書。