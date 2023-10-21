台灣「羽球天后」戴資穎在丹麥公開賽女單16強寫下生涯里程碑，擊退泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）收下BWF（世界羽聯）賽事生涯第500勝。長期和小戴合作的勝利體育發布影片，邀請戴資穎談500勝的心路歷程。

小戴自2007年開啟BWF，這500勝當中，小戴在女單狂掃497勝，一共帶回30座冠軍，包含巡迴賽15冠、超級系列賽12冠及黃金大獎賽的3冠。早期小戴也曾參與女雙賽事，分別和許雅晴以及白曉馬（白馭珀姊姊）搭檔，拿下2勝，混雙也有1勝進帳。

穿著500勝紀念T受訪，關於完成500勝的心路歷程，小戴對於2007年在越南的賽事印象深刻，「因為那是我第1次出國，然後有贏了1場，但是第2場就輸了。」小戴當時首輪擊退地主好手，隨後3局大戰敗給馬來西亞Saniru Sannatasah。談到自己從13歲開始出征BWF賽事，小戴瞪大雙眼調皮說道：「（500勝）好像聽起來很多，但是我也沒有在記這個。」

靠著世界球后光環加持，小戴在各地建立不少人氣，每每造訪都有如「全球主場」，小戴表示從以前就非常期望能打出知名度，讓觀眾為自己掌聲，也很欣慰沒有辜負當初的期待，場邊的歡呼聲是自己在場上的動力及信心來源，「可能我明年打完之後，就不會再繼續打，所以他們會跟著我到世界各地去比賽，這是我很感謝他們的地方。」