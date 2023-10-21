國科會透過計畫補助形式，成立「科技、民主與社會研究中心」（科民社中心），專注於科技政策提供建言，由政治大學團隊執行，國立台灣大學社會學系特聘教授陳東升擔任科民社中心召集人。

陳東升接受中央社專訪指出，美中之間發生南海對峙、貿易戰、科技競爭連帶影響全球經貿，同時，科技巨擘掌握新興科技話語權，也會牽動民眾權利。換言之，科技發展可能受制於地緣政局變化，台灣不能只是鑽研如何技術領先，更需要多點人文科學角度觀察、預判局勢。

他舉例，當ChatGPT推出，大眾驚豔於技術本身的演進，不過生成式AI的演算法，是否隱含偏見造成社會上更大數位落差，或者新科技發展讓公民參與、勞動市場結構產生轉變等，這是科民社中心重點思考研究領域。

國科會的國家科技布局藍圖聚焦於半導體與量子、人工智慧（AI）、資安、太空、國防、淨零、防疫與高齡科技等7大前瞻項目，上述7大領域也是科民社中心研究範疇。

陳東升分享科民社中心已展開多項計畫，包含中國減碳政策與美中台供應鏈影響、國際政治對半導體產業聚落影響，及生成式AI對民主與社會的影響等。

科民社中心也會與工研院、資策會、國防安全研究院、資通安全研究院，以及國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心等密切合作，協力打造政策研究生態系。

陳東升指出，未來科民社中心規模將會擴充，透過海外博士生了解國外智庫，現多是找在美國留學、對科技政策有興趣的台灣學生，之後希望拓展到日本、德國、英國、歐盟等。

畢竟要談的是全球政治經濟跟科技政策、產業之間的關聯性，他表示，就像台積電到美國、日本、德國設廠，其他國家紛紛招手，科民社中心在研究上也不可能只與單一國家合作，中心的另一目標是「超前部署」未來重大科技議題，透過國際交流正好可了解各國聚焦的方向為何，有助中心掌握趨勢。