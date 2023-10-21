come for the Melt three, stay for Rese's reaction. 🥹 pic.twitter.com/AwuSTSQbou — Philadelphia 76ers (@sixers) October 21, 2023

就在「大鬍子」哈登續因個人因素缺陣，七六人明星中鋒恩比德21日在今年熱身賽初次登場，隨即貢獻21分、5籃板及2火鍋，在下半場帶領七六人吹起反攻號角，最後以120比106逆轉擊敗老鷹，熱身賽總計拿下2勝2敗，接著準備迎接27日新球季首戰作客遭遇公鹿。

畢竟這是恩比德今年打的第一場熱身賽，他在上半場表現相當低迷，投6中0，僅靠罰球拿到6分，七六人打完上半場，也以49比61落後，幸好第三節他及時找回手感，單節進帳11分，搭配梅爾頓、托必亞斯哈里斯兩人火力，七六人逐漸追上。

恩比德從第三節先發，一直打到末節開打後3分多鐘才被換下休息，七六人也順勢超前，雙方更把比賽勝負交給板凳決定，七六人靠著烏布雷、寇克馬茲、瑞德等人穩定火力，始終保持領先不讓老鷹超前，七六人最後以14分之差拿下第2場熱身賽勝利。

梅爾頓攻下七六人最高的29分，其中包含6顆三分球，馬克塞也有15分、12助攻，完全填補哈登缺陣的空位，托必亞斯哈里斯與烏布雷各有11分；老鷹以崔楊19分、10助攻表現較佳，歐康烏14分，薩迪貝13分，穆雷12分、4助攻與3籃板。