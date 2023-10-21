桃園市大園區公所依年度計畫於20日晚間辦理區里業務聯繫座談會，本次座談會由輪值里埔心里長盧宜芳主辦，會中大園區長余誌松除了說明大園區內重大建設辦理情形，也藉此宣導市府重要施政理念及加強基層雙向溝通。

大園區18個里全數出席與會，同時邀請民政、水利、交通、環保、社會、衛生、都發、警察、消防等相關局處單位人員列席，市議員徐其萬、市議員游吾和和涂權吉團隊、立委黃世杰團隊也到場致意，大家共同就里長在推動里政工作所遭遇的問題與困難共同討論解決，以達到雙向溝通交流目的。

大園警分局也藉此區里工作平台，由分局長王鉉仁親自出席，帶領埔心派出所長方志豪及其同仁到場，向各里里長進行反毒、反詐騙及交通安全宣導，將服務民眾的第一線里長，納入警政工作與犯罪預防的種子訓練，使轄區派出所與里長分進合擊，強化地方治安，降低里民被害風險。

與會里長對大園分局平日維護地方治安的努力均十分肯定，里長們並表達會將犯罪預防的相關知識，日後藉里內各項集會向里民傳達，以強化犯罪預防能量，落實讓家園更美好而安全的願景。