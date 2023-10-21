據浙江發佈消息指出，浙江省委省政府印發《浙江省促進民營經濟高品質發展若干措施》若干措施，將推動平台經濟創新發展走在前列，包含深化全國網路市場監管與服務示範區建設，為全國平台經濟治理創新提供浙江經驗；提供創新平台企業品牌培育、標準引領、產權保護等服務載體，並積極培育網路直播等新業態，支持杭州等地打造全大陸「網紅經濟」集聚區和先行區。

此次最新文件顯示，將推動平台經濟創新發展走在前列。加快構建激發活力的創新體系、多元融合的生態體系、可知可感的服務體系、公平透明的規則體系、高效協同的監管體系，鞏固擴大平台經濟先發優勢。

此外，還鼓勵平台企業加快人工智慧、雲端計算、區塊鏈、積體電路等領域重大專案建設，動態推出一批典型投資案例；支持平台企業展開底層技術與卡關的技術攻克，努力突破一批關鍵核心技術。

另要求全面實施「1＋Ｎ」工業網路平台提升工程。拓展「互聯網＋」消費場景，率先打造一批引領性的全方位、多場景、沉浸式消費體驗新模式；支持平台企業發揮金融科技優勢，依法依規提供普惠金融、數位互聯、數位支付和跨境支付服務。