很多人以為胸部較大，罹患乳癌的機率就會比較高。外科醫師江坤俊表示，這都是迷思，胸部大小和罹患乳癌機率無關，真正有關的是乳房密度，因此比較硬的乳房比較容易得乳癌。另外他也分享降低罹患乳癌機率的4招，分別是控制體重、多吃蔬果、多運動以及戒菸酒。

江坤俊在節目《健康2.0》上分享，很多人以為「胸部越大得乳癌的機率越高」，但這其實是迷思，因為多數西方女性的胸部比東方女性還要大，但是西方女性罹患乳癌的機率卻沒有比較高，由此可見，胸部的大小與乳癌的機率沒有絕對關聯；除非乳房較大的原因是肥胖。

江坤俊表示，真正會影響到罹患乳癌機率的是「乳房密度」，比較硬的乳房比較容易得乳癌。不過，乳房較大的女性有個先天劣勢，因為乳房較大，會比較難透過自我檢查來發現硬塊，特別是硬塊很小的時候。

江坤俊指出，乳癌及早發現就能及早治療，效果也較好，提醒45歲以上的民眾，每2年就要檢查1次；而自我檢查只要記得口訣「看一看、摸一摸、擠一擠！」將雙手高舉到腦後，觀察兩邊的乳房是否對稱、外觀有無特殊變化；摸一摸則是用指腹壓按胸部看看有無硬塊；最後則是用兩隻手指，在乳頭周圍擠壓，看看有無血絲。

江坤俊也說，減少乳癌發生可以靠4招，首先是要控制體重，因為肥胖會導致罹患乳癌的機率升高；接著要多吃蔬果、少吃高脂肪的食物；並且要多運動，規律運動能降低許多癌症發生的機率；最後則是要戒菸戒酒。

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