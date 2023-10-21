「金曲歌王」蕭敬騰與經紀人林有慧（Summer）愛情長跑16年，於本月19日登記結婚，攜手共度下半輩子，身為岳父的資深藝人林光寧，雖然多年前中風後手部幾近萎縮，仍為兩人簽下結婚證書，蕭敬騰也透露背後原因：「證婚人必須是我們雙方的父母」。

蕭敬騰上傳岳父簽下兩人結婚證書的影片，當簽完名字後，博得在場所有人喝采，自己更是笑得合不攏嘴，他表示登記前一周，與愛妻為了證婚人人選苦惱，自幼習慣獨來獨往，凡事都靠自己解決的夫妻倆，原本不想為一點小事麻煩家人，但因為今天對兩人相當重要，萌生出「證婚人必須是我們雙方父母」的想法，才決定不論怎樣都要麻煩他們，接著向岳父岳母許下承諾：「謝謝你們願意把這麼一個大寶貝交給了我，我會用我這一生去愛她」。

蕭敬騰表示父親簽名時，母親還擔心他字體太潦草，會耽誤櫃台辦事效率，輪到岳父時，因為中風多年的緣故，沒有人確定他是否能完成任務，事先便多準備幾分備用，簽到最後一張時，不僅是岳父最開心的一張，也是夫妻倆最喜歡的一張，他表示等待這一刻來臨前，內心不知道已經哭過多少回合。

蕭敬騰也向家人們道謝，他表示小舅子在許多演出都擔任自己的秀導，這次更一起密謀求婚計畫，弟媳也是一路上幫忙以及陪伴付出，最後則是向一路支持的粉絲致意：「謝謝支持我的你們，謝謝你們支持我的所有，我不會停擺，我還是你們心中的蕭敬騰」。