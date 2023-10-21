桃園市平鎮警分局日前接獲53歲王姓男子報案，稱其於LINE投資股票社群上看到有人張貼投資股票獲取暴利文章，裡面成員也不斷吹捧多虧投資顧問精準眼光，讓他們能在短時間內獲利百萬，王男在好奇心驅使下下載群組成員介紹的APP，進而遭到鎖定，掉入詐騙集團陷阱。警方成立專案小組，埋伏逮到取款車手。

平鎮警方指車，從事汽車零件批發商的王男，日前依成員指示下載名為「富X證券」及「霖X」的APP後，一名自稱投資顧問的詐騙集團成員，向王男建議可藉代操投資股票來賺取高額獲利，於是王男利用面交方式，前後投入1700萬元，後續想將獲利領出時，對方卻誆稱需要儲值更多金額，才能把獲利領出，王男發現無論如何就是無法領到錢，才意識到受騙上當，趕緊報警求助。

警方接獲報案後，立即成立專案小組，並請王男配合警方利用面交時將取款車手逮捕到案，王男與該集團人員相約19日下午1時許，在平鎮區環南路二段的量販店面交取款儲值金額600萬元，警方隨即部屬警力前往埋伏，利用面交時當場逮捕取款車手鄭姓男子，並查扣相關犯罪工具及證物，訊後依詐欺罪嫌將鄭嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方也呼籲，詐騙集團常利用民眾投機、好奇等人性弱點誘使民眾受騙，損失大量金錢，甚至遭詐欺集電話團誘騙擔任車手，成為詐欺集團共犯，倘民眾接獲可疑、簡訊或網路資訊，可撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢，維護自身財產安全。