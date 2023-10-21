台北市副市長李四川近日愛上拍攝風景圖，從夜晚、黃昏、一路拍到晨曦，將美好的景色跟廣大網友分享。然而昨（20）日上午PO出晨曦照時，前高雄市長韓國瑜突然前來留言，並說出「期盼川伯依然雄心壯志」，引爆韓粉猜想，並紛紛暴動喊讚。

李四川在臉書提到自己對晨間美色的看法，稱「晨曦之美，生命中有風、有雨，但不要忘了仍有晨曦，更有陽光。今天無論天氣怎樣，给自己的世界一片晴朗！讓自己的内心鳥語花香，迎接美好的一天。」

然而一篇臉書文，卻讓韓國瑜前來留言，回應「舒心看著晨曦，腳邊依然有著玫瑰，風雨再狂，我心如常，期盼川伯依然雄心壯志，為民奉獻，共勉之」。

對於韓國瑜突然提到「雄心壯志」4字，網友紛紛說到，「韓總要為國動身了嗎！？」、「您們都是令我們敬佩的政治家」、「風雨再狂，我心如常，我心更堅！加油！」、「用誠摯的心，迎接每一份善良。願，國泰民安」、「韓國瑜胸懷大志，心有庶民」、「韓總也要雄心再起啊！」、「藍軍需要您，加油，為國、為民、為黨，政黨輪替，板橋的活動我有在現場，感動呀！」