台灣民意基金會今早上發表「國人是否支持民進黨2024繼續完全執政」，最新民調顯示，20歲以上台灣人中，5成9不支持民進黨2024繼續完全執政，3成2支持，不支持者比支持者多27個百分點。（台灣民意基金會提供／游念育台北傳真）

2024台灣總統與立委大選，已剩不到3個月，民進黨總統參選人賴清德喊出「總統當選，國會過半」，希望延續民進黨8年完全執政，不過，台灣民意基金會今早上發表「國人是否支持民進黨2024繼續完全執政」，最新民調顯示，20歲以上台灣人中，5成9不支持民進黨2024繼續完全執政，3成2支持，不支持者比支持者多27個百分點。

民進黨希望明年「總統當選，國會過半」，繼續完全執政，台灣民意基金會民調結果顯示，有15.8％非常支持、15.8％還算支持、23.5％不太支持、35.5％一點也不支持，8.7％沒意見、0.7％不知道、拒答。

台灣民意基金會指出，民調結果傳達了一個清楚且重要的訊息，那就是近6成台灣選民拒絕民進黨另一次完全執政，講白一點就是，近6成選民說「夠了，請民進黨別再完全執政了」。這樣的民意傾向，強烈暗示民進黨明年「總統當選，國會過半」的美夢即將破碎。

台灣民意基金會表示，與最近一次也就是8月的民調結果發現，支持民進黨 2024「總統當選，國會過半」的人減少12.9個百分點，不支持的人也增加12.9個百分點，一來一往，使得不支持者比支持者多27.4個百分點，從選舉競爭的角度看，這幾乎是一個天文數字。

台灣民意基金會指出，一個百分點約等於19.3萬選民，意味著民進黨在過去2個月中流失近250萬人的支持，同時增加了250萬新的敵對者；選前民意變化之大之快，令人嘆為觀止。

如果和5個月前相比，也可清楚地發現，支持民進黨2024「總統當選，國會過半」的人減少7.9個百分點，不支持者增加8.4個百分點，這都是驚人的轉變，民進黨過去5個月的選舉部署、動員和努力，不但沒有贏得更多人支持「總統當選，國會過半」的目標，反而流失數以百萬計的大量支持者，競選效能明顯不彰，箇中原因為何？值得深究。

台灣民意基金會進一步分析，從年齡層看，不分年齡，每一個年齡層都呈現多數或遠超過半數不支持民進黨2024「總統當選，國會過半」，具體地講，20至24歲，2成2支持、6成9不支持；25至34歲，2成7支持、6成4不支持；35至44歲，2成9支持、6成4不支持；45至54歲，2成7支持、6成5不支持；55至64歲，3成4支持、5成8不支持；65歲及以上，4成3支持、4成4不支持。

台灣民意基金會指出，從教育背景看，除小學及以下教育程度者多數支持外，其他教育程度選民多數不支持民進黨明年「總統當選，國會過半」；小學及以下教育程度者，4成9支持、3成不支持；初中／國中教育程度者，4成3支持、4成5不支持；高中／高職教育程度者，3成支持、6成3不支持；專科教育程度者，2成1支持、7成2不支持；大學及以上教育程度者，2成7支持、6成5不支持。

從職業背景看，除了農民多數支持外，其他各種不同職業背景選民多數不支持民進黨明年「總統當選，國會過半」；從省籍族群角度看，不分族群，多數都不支持民進黨明年「總統當選，國會過半」。

從政黨支持傾向看，除民進黨和台灣基進外，中性選民及其他政黨支持者都多數不支持民進黨明年「總統當選，國會過半」；從6都16縣市角度看，每一個區域都呈現多數不支持民進黨明年「總統當選，國會過半」，包括民進黨大本營台南市與高雄市，其中台南市4成8不支持、3成8支持；高雄市4成9不支持、4成1支持；其他16縣市平均，6成不支持、3成支持。