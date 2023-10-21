據美國史丹佛大學團隊公布的全球前2％頂尖科學家榜單（World‘s Top 2％ Scientists），桃園市中原大學有20位教授榮登終身科學影響力排行榜、12位教授名列2022年度科學影響力榜單，研究領域包括人工智慧、電子工程、運籌學、能源、化學工程、材料、奈米科學等，學術研究表現亮眼。

中原大學研發處指出，美國史丹佛大學團隊發布全球前2％頂尖科學家榜單，主要分為「終身科學影響力排行榜(1960-2022)」和「2022年度科學影響力排行榜」2個榜單。數據來自全球最大的引文摘要資料庫Scopus，從900萬餘名科學家中遴選出世界排名前2％的科學家，團隊使用6種關鍵指標評分，包括總引用次數、h-index、共同作者修正的Hm-index、單獨作者、單獨或者第一作者，以及單獨、第一或者最後作者的文章引用次數，反映學者的學術論文影響力。

在終身科學影響力排行榜排名前2％頂尖科學家名單，中原大學登榜教授包括工業系黃惠民、應數系楊敏生、Schaible Siegfried、電子系洪君維、企管系胡宜中、電機系洪穎怡、張俊明、郭森楙、邱謙松、張政元，生科系詹文雄、物理系楊桂周、化工系張雍、陳榮輝、劉偉仁、鍾財王，化學系葉瑞銘、王宏文，環工系游勝傑、趙煥平。

另在2022年度科學影響力排名前2％頂尖科學家名單，中原大學入榜教師包括應數系楊敏生、工業系黃惠民、企管系胡宜中、電機系洪穎怡、郭森楙，化工系張雍、環工系趙煥平、游勝傑，生科系詹文雄、電子系洪君維、物理系蔡俊謙、化學系陳欣聰。

校方表示，連年榮登全球前2％頂尖科學家榜單的中原應數系終身特聘教授楊敏生，曾獲頒IEEE傑出副編輯獎及學術雜誌論文高度引用率獎等，並獲得2次中原大學研究傑出獎及三期特聘教授獎。研究主題為聚類分析(cluster analysis)及其應用。聚類分析是人工智慧重要的前導分析工具，也是機器學習中非監督式學習法，可廣泛運用於統計、圖形識別、大數據分析以及醫學和工業上的應用。

此外，電子系教授洪君維長年專注於研究電路理論、有源電路設計及電路合成。其重要的學術研究成果呈現在兩個面向，第一個面向是對於伴隨電路(adjoint circuits)研究，企圖了解電壓式與電流式電路之間所可能存在的伴隨關聯。第二個面向是研究高階函數的類比電路解析合成方法，討論如何合成接地及浮接高階導抗及高階網路函數。

校方提到，中原大學除了理、工、電資學院教師論文獲得高度引用，商學院企管系特聘教授胡宜中也是榜單常客。其研究聚焦於多準則決策分析、模糊理論、神經網路、資料探勘、灰色系統、軟性計算等相關領域，強調實務應用，近年來已發展多個創新性且具有高準確度的組合預測模式，而研究結果突顯出所提出之預測模式對公私部門均能提供有效的決策支援能力。

校方也說，中原大學另在英國泰晤士高等教育特刊(Times Higher Education THE)2024年度世界大學排名，名列全球1001-1200區間，全國排名第15，也超越許多國立大學。從這2項國際排名再度驗證中原大學創校迄今在各方面的努力成果，教師群對國際學術的貢獻有目共睹。