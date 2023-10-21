20日日本富士山頂出現「戴帽」的「斗笠雲」奇幻景象，日媒指出這代表天氣將轉壞。

昨（20）日早晨，日本富士山山頂出現「戴帽」的奇幻景象，宛如斗笠的一片薄雲壟罩在白雪皚皚的山頭上方，絕美景象讓日本網友紛紛留言「綺麗」。日媒指出，來自太平洋的濕暖氣流因富士山地形抬升後降溫形成「斗笠雲」，這代表天氣將轉壞。

20日早晨，日本網友紛紛分享富士山頂出現一層斗笠雲的畫面，照片顯示，形狀如斗笠的一層白色雲霧壟罩在富士山頂上方，宛如給富士山戴了一頂白色帽子，夢幻畫面讓許多日本網友大讚「綺麗」。

據日本放送協會（NHK）、「天氣新聞」報導，富士山頂出現的斗笠狀雲層名為「斗笠雲」，這是因為從太平洋吹來的濕暖氣流遇上富士山的地勢而抬升，氣流上升遇冷空氣後凝結成雲。

報導指出，斗笠雲較易在強風、空氣潮濕的條件下形成，強風吹向高山時，如果空氣濕潤，就會在靠近山頂的地方形成雲，不過山頂的背風面，空氣相對較暖，當氣流越過山頂、移動到背風面向下流動時，雲層跟著消失，氣流不斷重複在山頂成雲、背風處消失的過程，讓斗笠雲看來就像靜止不動一樣。

報導指出，斗笠雲出現代表天氣將轉壞。