全球濫交排行榜出爐！外國床墊睡眠評測網站NapLab根據6項指標，評測45個國家將其排名，而「濫交榜」的冠軍竟是澳洲，平均破處年齡為17.9歲；而台灣則是落在第37名，平均破處年齡18.9歲。

外國床墊睡眠評測網站NapLab近日公布「全球濫交榜」，依據破處的平均年齡、平均性伴侶的數量、性傳染疾病的發生率、道德價值、性交易合法與否、婚前性行為的態度等6項指標將全世界的45個國家排名。

根據數據結果，前10名最濫交的國家分別是澳洲、巴西、希臘、智利、紐西蘭、德國、義大利、瑞士、泰國以及南非。位於冠軍的澳洲，平均破處年齡為17.9歲，平均性伴侶數量為13.3人，每10萬人有1萬4454人染性病。

而台灣則落在第37名，平均破處年齡為18.9歲，平均性伴侶數量有6.6人，每10萬人中有1萬8042人感染性病。日本排第14名遠遠領先台灣，但是平均破處年齡19.4歲，比台灣年紀還大；而韓國排在第38名，平均破處年齡22.1歲；香港是第39名，平均破處年齡20.2歲；大陸44名，平均破處年齡22.1歲。

根據報告結果，最早失去童貞的國家為冰島，平均破處年齡僅15.6歲；而最多性伴侶的國家則是土耳其，平均每人有14.5個性伴侶；而榜上罹患性病最高的國家是南非，每10萬人有3萬2054人罹患性病。