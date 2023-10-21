太空人G5戲劇性逆轉遊騎兵賽前，《FOX Sports》有段溫暖人心的感人時刻，受邀參加賽前秀的太空人工具人杜邦（Mauricio Dubon）見到從小到大的偶像、前洋基隊長吉特（Derek Jeter），直言對方是自己愛上棒球的原因。

以快腿著稱的楊恩（Gerald Young）效力太空人6年，在1988年寫下單季65盜的紀錄，杜邦（Mauricio Dubon）則是自楊恩之後，第2位登上大聯盟的宏都拉斯球員，29歲的杜邦明白表示，自己喜歡上棒球的契機是吉特，「現在很多宏都拉斯人看到這節目可能會嚇壞，因為我們都是看著紅襪和洋基隊長大的。」

杜邦繼續深入提到對吉特的熱愛，「我記得小時候都會拿著你的海報，在升上大聯盟之前，我都穿著2號球衣（太空人現由三壘手布瑞格曼所穿）征戰賽事。8歲的我現在看這個節目的話會很吃驚，這一切相當瘋狂。」

進入大聯盟第5個賽季，杜邦本季出賽單季最多的132場比賽，繳出2成78打擊率、10轟、46分打點、7次盜壘以及攻擊指數0.720，幾乎所有數據翻倍成長，內外野都能守的杜邦，今年季末也入圍了二壘和工具人金手套決選名單，在季後賽則是有著22打數敲8安的優異表現。