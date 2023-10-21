峮峮（左）、蔡黃汝開心慶功。（羅永銘攝）

峮峮（左起）、製作人廖述穎、蔡黃汝。（羅永銘攝）

坤達（左起）、KID、吳宗憲、吳姍儒、鹿希派。（羅永銘攝）

中視《飢餓遊戲》獲得第58屆金鐘獎節目類典禮的「最具人氣獎」，峮峮、蔡黃汝（豆花妹）20日晚開心出席慶功宴，但還沒時間跟在馬來西亞舉辦演唱會的孫協志、王仁甫、許孟哲分享喜悅。為了感謝粉絲，她們想跟製作單位爭取舉辦感謝祭，邀請粉絲們參加。

2人表示在拉票期間，節目製作人每天都很認真的發訊息給大家，「主謀甚至掌握我們每個人的工作時間，在群組分享投票資訊，我們真的因為這樣拉了很多票」。八三夭的主唱阿璞，上周在高雄演唱會公然放閃，拜託歌迷幫忙投票：「花花做什麼事都很認真，請大家幫忙一下。」蔡黃汝昨甜蜜回應：「真的很謝謝他們公然拉票，真的多了超多票，有種一傳十、十傳百的感覺，還有很多粉絲私訊說我們太可愛了。」

峮峮則最感謝的中信兄弟啦啦隊的Passion Sisters成員，「我沒有在球場的時候，她們都直接走到球迷座位，一步步教球迷怎麼操作、怎麼投票，有這麼強大的姊妹團支持我，真的很開心，我肯定會請她們吃飯的」。

《飢餓遊戲》與《綜藝玩很大》在「最具人氣獎」比數緊咬彼此，峮峮稱讚：「這場賽事真的非常好看，我前幾天跟KID錄節目還互相較勁，我下次見到他就可以嗆他！」

製作人廖述穎將兌現跳「澳門塔」的諾言，主持群將陪同？2人慌張地說：「不要，嚇都嚇死了」。蔡黃汝開玩笑說，大家拉票拉得要命，都是為了想看製作人挑戰跳澳門塔。廖述穎昨得獎時也說，將完成主持群的加薪心願，峮峮抱持不相信的態度說：「他們很奸詐，會不會加薪就把獎金變少」。