「樂天女孩RAKUTEN GIRLS」林襄擁有甜美臉蛋和火辣身材，受許多廠商青睞，即使才傳出與球員馬傑森戀情，仍不影響她高人氣。然而昨她宣布要推出自己的單曲，讓許多粉絲粉敲碗期待。

26歲啦啦隊女神林襄工作邀約不斷，近期還將參與綜藝實境秀《炸裂吧女孩》，如今又在社群宣布好消息：「我的第一首個人單曲《卡哇伊》，11/1各大音樂數位平台上架！」並附上化身性感貓女郎的照片，只見她穿著小可愛細肩背心，下身搭超激短熱褲將身體擺出S曲線，即讓粉絲瘋狂朝聖。

化身性感貓女郎的她，吸6.7萬人朝聖直接留言：「性感小貓貓」、「喵星人」、「太可愛」、「超美的」、「太卡哇依太美啦」，而她先前才跟同隊好友張雅涵合作單曲《給你了》，這次則要推出個人作品，讓粉絲敲碗期待。

而林襄對於與樂天桃猿隊球員馬傑森的戀情也表示「再次強調2人沒有聯絡」，工作滿檔的她更說：「沒時間談戀愛。」