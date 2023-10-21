援助機構表示，以色列今天向加薩走廊的人道團體發出警告，請他們在可能的攻擊前撤出一間大型醫院與5所學校。

法新社報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）本月7日對以色列發動史上規模最大的攻擊後，位於加薩北部的聖城醫院（Al-Quds Hospital）首當其衝遭受以色列空襲。

加薩有關當局說，自從哈瑪斯攻擊造成1400人死亡以來，已有4100人在以色列襲擊中喪命。這是以色列建國75年以來所遭遇過最嚴重的攻擊。

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）今天發出「緊急呼籲」，稱已「收到占領當局將轟炸聖城醫院的威脅」。

巴勒斯坦紅新月會表示，以色列在警告中要求聖城醫院疏散人員，這將影響400多名病患與1萬2000名尋求「避難」的流離失所者。

巴勒斯坦紅新月會在聲明中又說：「我們呼籲國際社會立即採取緊急行動，防止類似阿里浸信會醫院（Al-Ahli Baptist Hospital）所遭遇的屠殺事件再度發生。」

加薩的哈瑪斯當局說，阿里浸信會醫院遭遇火箭攻擊，造成數以百計民眾死亡。哈瑪斯將這起攻擊歸咎於以色列噴射機，以色列則稱醫院遇襲是加薩內部武裝分子誤射所致。

同時，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）也表示，以色列要求他們「盡快」自5間學校撤出。這些學校都位於加薩市（Gaza City），靠近聖城醫院。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署在聲明中說，「我們竭盡全力抗議並拒絕這項決定，但這代表從現在開始這些機構已不再安全」，呼籲學校與周圍地區的數以千計民眾逃到安全地方。

巴勒斯坦紅新月會14日指出，收到要求聖城醫院疏散人員的類似撤離令。巴勒斯坦媒體報導，聖城醫院附近地區18日遭一枚火箭擊中。

法新社詢問以色列軍方是否要求這些機構撤離時，軍方表示持續呼籲加薩北部地區居民根據先前的命令撤出。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1121021