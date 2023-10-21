桃園市八德區大成國小今舉行百年校慶，眾人合影留念。（陳夢茹攝）

桃園市八德區大成國小今舉行百年校慶，桃園市長張善政、行政院副院長鄭文燦及國民黨主席朱立倫都到場祝賀，其中朱立倫更以第45屆校友身分出席。鄭文燦與朱立倫互動熱絡，入場及離開時2人都交頭接耳，鄭文燦笑說，「我只是跟他說我爸爸也是大成國小畢業的！」。

鄭文燦入場時便與朱立倫握手，離場也是一起離開，走到停車場的路途中2人更說起悄悄話，貌似相當開心，隨後朱立倫直接步上轎車離開，鄭文燦則停留接受採訪。媒體問及2人剛剛的談話內容，鄭文燦說，「我跟他說我爸爸也是大成國小畢業的啦！」當時八德是從大湳地區開始發展，且大湳地區現在也變得非常不一樣，生活很便利。

朱立倫致詞時回憶，自己於民國62年從大成國小畢業，當初就讀6年丙班，今天看到同班同學相當開心，那時候的大成國小校園很小，後來慢慢發展起來，最後也成為人口最茂密、成長最快速的國小，由於學生數量多，因此周邊也新設許多大字輩學校，這些都是從大成國小分出來，辦學多年孕育許多傑出校友，在教育界、企業界或學術界等有非常多優秀的學長姐，很驕傲能以校友身分回到這裡。

鄭文燦表示，大成國小百年校慶是八德教育史上的盛事，學校培養的學生都有非常傑出的表現，因此今天也看到很多校友回娘家分享喜悅。擔任桃園市長的8年任期，針對大成國小做了前門淨空、後門改造，旁邊的大湳消防分隊遷走後將作為幼兒園等，八德區現在也有捷運綠線建置中，未來會延伸到中壢。他還說，桃園的教育指標每年都在提高，學校是人才培養的搖籃，希望大成國小繼續培育人才。

市長張善政直呼「這是我看過最熱情的學校！」他說，大成國小百歲生日值得慶祝，過去100年見證了八德的發展，身為校友的朱立跟他說，當時的1年級只有4個班級，現在1個年級就有14個班級，大成國小辦學的優秀由此可見。他還提及，大家會憂心校園已經有100歲歷史，校舍會不會需要補強等，承諾市府會強力來做，讓大成國小無後顧之憂的繼續成長。