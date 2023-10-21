一名35歲男子每天午餐吃外食，而且一定會買一杯含糖手搖飲料，長期下來除了變胖之外，檢查發現肝臟部位「一片白」，已經是中重度脂肪肝，醫師警告他未來罹患三高、心臟疾病、腦中風的機會都比一般人高，一定要改善飲食問題。

北投健康管理醫院副院長梁程超表示，脂肪肝已成為現今全世界慢性肝病的主要元兇，長期下來不僅會對肝臟造成傷害，也會造成慢性肝炎、肝硬化甚至於肝癌。

梁程超解釋，脂肪肝的形成與攝取糖、澱粉、酒精及過多熱量有密不可分的關係，特別是果汁或含糖飲料添加的「高果糖玉米糖漿」，因為它含大量果糖，這些果糖只有肝臟能處理、代謝成脂肪及尿酸。另外過剩的熱量也不可輕忽，若沒有控制減少攝取，時間一久肝臟細胞也會被養得油油亮亮，形成脂肪肝。

梁程超提醒，脂肪肝、血壓、血糖、血脂異常幾乎完全沒有不適症狀，唯有日常保持3低1高飲食（低油、低糖、低鹽、高纖）、培養運動習慣、避免菸酒，以及定期健康檢查，才能有助遠離慢性病及癌症的威脅。

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