大陸網紅羅大美，抖音擁有百萬粉絲追蹤，足以見得超高人氣，平時喜歡反串女裝的他，屢次被大讚「比女生還美」，不過七月初外出後竟慘遭殺害，家人得知噩耗後至今難以接受，如今最新消息曝光，兇嫌竟然是他生前友人，引發各界嘩然。

根據陸媒《新京報》報導，羅大美外出後便失去聯繫，加上社群長達近2個月未更新，家人驚覺不對勁，決定報警處理，沒想到一周後，警方在某地窖尋獲他的遺體，並且追查到遇害前，曾被勒索200萬人民幣（約885萬元新台幣），對此，一名與他熟識的李姓女子透露，羅大美常在朋友圈分享添購的東西，舉凡房子和汽車也不例外，還會曬出玉器和黃金，推測炫富行徑為自己招來殺身之禍。

疑似殺害羅大美的三名嫌疑人，在本月18日已經被警方逮捕歸案，目前全案偵查中，不過最新消息指出，主嫌竟是羅大美生前友人，據悉從7月初就進行勒索，還限制羅大美的人身自由，原本一開始只打算勒索10幾萬人民幣，後來竟拿到幾百萬，食髓知味後起了貪念，接著計畫將他賣到緬甸賺取更多錢財，未料中緬實行合作打擊犯罪的政策，導致計劃被迫中斷，因此才對他痛下殺手後藏屍。