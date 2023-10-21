台北市一名黃姓男子與妻子同為牙醫師，並共同經營一家診所。三年前，黃男透過交友軟體認識「陪聊」正妹曉雲（化名）後迅速擦出火花，雖曉雲後來得知黃男已婚身份，但仍情堅不移，一次相約旅館激戰時，忽有捉姦二人組硬闖入內，舉著手機對著二人狂錄影；其中詹男向黃男強調自己是曉雲的男友，此趟前來特意「捉姦」。黃妻知悉丈夫出軌後徹底心碎，憤而提告求償20萬元，高等法院如數判准。

根據判決書，黃男於2020年1月5日透過交友軟體認識擔任陪聊工作的曉雲，為讓黃男花錢買點數，曉雲曾多次傳送暴露胸部、生殖器等私密照片，還數次甜喊：「哥哥，我最愛你了」、「我也好想你喔」。

曉雲於庭上主張，辯稱黃男單方面追求她，也曾贈送手機及交友平台虛擬禮物，卻堅稱二人並無交往關係，更表示黃男對她謊稱已經離婚，而二人相約至旅館當日，正是為了要慶祝他恢復單身。

法院審理時，經勘驗黃男與曉雲二人之間的LINE訊息，「曾經深愛過的你，你好嗎？我不好……愛上不該愛的人，犯了最愚蠢的蠢，傻到自以為愛上能照顧自己保護自己的男人，愛了又太累，不愛又心碎，這痛在心裡徘徊，我不想說那是為你流的淚，我不願讓你知道我難受」。

另，曉雲還曾向黃男淚訴：「在愛上你那一刻，給你我心中的一把鑰匙，不是讓你這樣傷害我的真心，是不是我太笨，只要你說的我都信任，誰叫當初愛上你，愛到最後只剩下心碎，愛多深，心多痛，當初以為愛勇敢就能擁有，勇敢了，然後呢，換來心碎的結果」。

黃男則心疼回覆：「我真的無法短時間不想妳」、「哥哥好愛你，妳有沒有很愛我ㄚ」、「把那麼愛妳的男朋友放生不理」、「我曾經那麼愛妳疼妳，妳也說找不到對妳那麼好的人…」。

高等法院認定，曉雲於知悉黃男已婚之前提下，同時審酌若非曉雲告知詹姓男友，詹男闖入房內時也不會聲稱「捉姦」並通知黃妻，因此維持一審見解，判處曉雲須賠黃妻20萬元確定。

另，至於本案捉姦二人組詹男及其高姓友人，法院審酌二人當時錄影拍攝，還壓制黃男不准離開，最終依強制罪判處詹男、高男各拘役40日，得易科罰金4萬元定讞。

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