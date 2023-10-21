前台大校長管中閔今早分享照片說，吃完上次分享過的燒餅店，走到羅斯福路剛好遇到義民廟出巡，看著熱鬧的鼓樂隊和舞龍舞獅，他也趁機在隊伍旁拍了照，引起網友討論，不少人發現管爺身上穿的是台大去年的新生服，紛紛留言說想巧遇管爺合照。

前台大校長管中閔今在臉書上分享，早上去吃了上次分享的那一家燒餅，走到羅斯福路上剛好遇到各地義民廟出巡，隊伍綿延數公里，還有鼓樂隊，舞龍舞獅，聲勢浩大。他也趁機在隊伍旁邊拍了照，也有人和他打招呼，還特別跑來找他合照。

從照片中可見，今日天氣不是很好，看起來隨時會飄雨，義民廟出巡的隊伍與街上的民眾都已經穿上輕便雨衣備戰，而管中閔則是穿著深棕色的台大T恤，搭配卡其色的長褲，露出大大的笑容與隊伍合照。

照片曝光引起網友討論，「管爺居然還穿去年的新生服耶」、「自然的親民的管爺」、「如果是我遇到你，也會請你一起拍照」、「校長開心起來還是很帥喔！」