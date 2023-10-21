孝女白琴都出動，抗議中央漠視民意，罔顧彰化人的健康。（吳建輝攝）

遊行隊伍浩浩蕩蕩上街，從文武廟一路步行到鹿港天后宮，向悲天憫人的媽祖婆請願，祈求媽祖保護百姓大開慧眼，處罰罔顧人民痛苦呼聲的不肖官商。（吳建輝攝）

日前環境部長薛富盛、經濟部次長林全能等人到豐堉視察，居民到場拉白布條抗議，甚至下跪陳情，但遭薛富盛已讀不回，中央持續漠視民意，因此自救會只上街抗議。（吳建輝攝）

經濟部工業局為解決事業廢棄物問題，以BOT方式交由晶鼎綠能科技公司開發，在彰濱工業區興建事廢棄物焚化爐，當地居民、環團、醫界等多次北上陳情抗議，但中央仍持續漠視民意，反晶鼎焚化爐自救會21日號召上千居民上街遊行，表達堅決反對立場，要求中央立即撤銷晶鼎焚化爐開發案。

反晶鼎焚化爐大遊行21日一早在鹿港文武廟前集結，吸引上千居民到場，包括孝女白琴、乳牛、甚至還有得到肺腺癌的患者現身說法，控訴中央罔顧彰化人的健康，遊行隊伍浩浩蕩蕩上街，從文武廟一路步行到鹿港天后宮，向悲天憫人的媽祖婆請願，祈求媽祖保護百姓大開慧眼，處罰罔顧人民痛苦呼聲的不肖官商。

自救會表示，彰化已經有9座焚化爐，每日處理量為1986.66公噸，若在再增設2座事業廢棄物焚化爐下去，彰化就有高達11座的焚化爐，同時還要承受北中火，南六輕的空氣汙染危害，嚴重危害縣民健康及增加農漁牧的食安風險。

自救會說，今天參與抗議的民代很多，彰化反晶鼎焚化爐已經是全民運動，包括縣長王惠美、立委陳秀寶、陳素月、陳椒華、賴香伶及當地議員、鄉鎮市長等多達130多位民代反對，同時還有超過1萬2500位居民連署，拒絕增設晶鼎事業焚化爐，盼中央能聽取民意，立即撤銷晶鼎焚化爐開發案。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，今年6月曾在鹿港舉辦晶鼎焚化爐爭議對話會，近千人參與會議表達反對增設焚化爐立場，當天工業局局長連錦漳承諾2個月內會給予回覆，但只是要求業者與地方溝通，並非人民所期待撤案，完全漠視在地民意，無視汙染對彰化人的健康危害。

事實上除晶鼎之外，工業局釋出彰濱工業區線西區環保用地公開標售，由豐堉資源公司得標，最快明年初就會運轉，日前環境部長薛富盛、經濟部次長林全能等人到豐堉視察，居民到場拉白布條抗議，甚至下跪陳情，但遭薛富盛已讀不回，中央持續漠視民意，因此自救會只上街抗議。