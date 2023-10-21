2023年10月21日新北市／高齡103歲的鄧集成（左）身體硬朗，擺出瀟灑姿勢與代理市長劉和然（右）合影。（呂健豪攝）

下周就是重陽節，新北市代理市長劉和然今（21）日上午，特別代表市長侯友宜前往五股區探視高齡103歲的百歲人瑞鄧集成，並致贈2萬元重陽禮金與蘋果禮盒，祝福這位生命走過一世紀，經歷過二次世界大戰、抗日剿匪的鄧老先生平平安安，佳節愉快。

1921年出生於湖北的鄧集成，在16歲時適逢八年抗戰，毅然決然投筆從戎，報考陸軍官校，曾派往印度受訓，並參與湘西會戰擊退日軍，在東三省與共軍展開剿匪戰役，1949年隨國軍來台，先後駐防澎湖、金門，歷經各階軍職，官拜中校，並在1968年退役。

經歷過戰亂，幸運在烽火之下見證百年歷史，鄧集成勉勵子女「事能知足心常泰，人到無求品自高」，其外孫更繼承志向，投身從軍擔任空軍飛行員。子女們看到父親走過戰爭，如今這一代能夠安居樂業，也都希望台灣所有民眾可以安好。

劉和然表示，市長侯友宜特別關心新北境內所有長輩，因此指示各區在重陽節前夕，要到個地方給予長輩祝福，尤其百歲人瑞是台灣各個家庭的福氣，不僅見證台灣1百年來的改變，甚至是中華民族的變化，希望所有長輩都能身體健康、快樂平安。

劉和然說，目前新北市共有880位百歲人瑞，除了各區區長會代表市長前往問候外，針對轄內超過70萬名65歲以上長者，市府也發放重陽敬老金，有95％選擇直接匯入帳戶，另有4萬多人選擇親自領取；市長也常提到，這些長輩在年輕時為一個城市貢獻過，所以當他們年長以後，我們自然有責任與義務照顧他們，所以市府會持續努力，逐步建構如銀髮俱樂部等，讓長輩能夠樂活的地點。

社會局長李美珍說明，重陽禮金致贈標準為65至79歲1500元，80至89歲2000元，90至99歲5000元，百歲人瑞則為2萬元。她提醒領現金者，要攜帶身分證和印章到各區公所指定地點領取，如本人不便領取，也可以由代領人攜帶自己和長輩的身分證及印章領取，現金領取至12月29日止，逾期將不再受理。